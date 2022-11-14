Reuters: Зеленский посетил Херсон после вывода войск России из города
Издание Reuters утверждает, что накануне Владимир Зеленский побывал в Херсоне.
14 ноября журналисты американского информационного агентства Reuters сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский уже совершил рабочую поездку в Херсон, после того как город был покинут российскими военными и занят солдатами ВСУ.
Примечательно, что ранее в тот же день администрация Киева лишила аккредитации 6 журналистов телеканалов CNN и Sky News из-за того, что они опубликовали официальные репортажи из Херсона без предварительного согласования с украинскими властями. Также агенты издания AP обнародовали фото, которые свидетельствуют о том, что украинские войска привязывали к столбам мирных жителей Херсона.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Корчевников рассказал о проклятии покойных Фриске, Золотухина и Маркоровой, которые играли нечисть в фильме Ночной дозор
Ведущий Борис Корчевников обратил внимание на то, что актеры, игравшие нечисть в картине "Ночной дозор" заболели онкологией и в скором времени скончались. Среди них Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова.Подробнее...
-
Васильева жалуется, что не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад
Актриса Татьяна Васильева сокрушается, что ее дом в Италии, который она приобрела несколько лет назад стоит закрытым, а коммуналка за него ежемесячно в переводе на российские рубли составляет 30 000.Подробнее...
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Байден и Си Цзиньпин проводят первую встречу в качестве лидеров США и Китая
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20