Издание Reuters утверждает, что накануне Владимир Зеленский побывал в Херсоне.

14 ноября журналисты американского информационного агентства Reuters сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский уже совершил рабочую поездку в Херсон, после того как город был покинут российскими военными и занят солдатами ВСУ.

Примечательно, что ранее в тот же день администрация Киева лишила аккредитации 6 журналистов телеканалов CNN и Sky News из-за того, что они опубликовали официальные репортажи из Херсона без предварительного согласования с украинскими властями. Также агенты издания AP обнародовали фото, которые свидетельствуют о том, что украинские войска привязывали к столбам мирных жителей Херсона.