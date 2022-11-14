МИД РФ: Россия не будет выводить войска из Украины для переговоров с Киевом
Министерство иностранных дел России сообщило об отказе Москвы выводить войска из Украины для возобновления переговорного процесса.
Пресс-служба российского Министерства иностранных дел уведомляет, что правительство России отказывается принимать любые предварительные условия Киева, которые ставит Владимир Зеленский для возобновления мирных переговоров.
В заявлении МИД России также отмечается, что вопреки требованиям Зеленского, Москва не выведет российские войска с территории Украины, поскольку для восстановления переговорного процесса является целесообразным учитывать реальную ситуацию, которая сложилась на поле боя в настоящий момент.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Корчевников рассказал о проклятии покойных Фриске, Золотухина и Маркоровой, которые играли нечисть в фильме Ночной дозор
Ведущий Борис Корчевников обратил внимание на то, что актеры, игравшие нечисть в картине "Ночной дозор" заболели онкологией и в скором времени скончались. Среди них Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова.Подробнее...
-
Васильева жалуется, что не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад
Актриса Татьяна Васильева сокрушается, что ее дом в Италии, который она приобрела несколько лет назад стоит закрытым, а коммуналка за него ежемесячно в переводе на российские рубли составляет 30 000.Подробнее...
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Байден и Си Цзиньпин проводят первую встречу в качестве лидеров США и Китая
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20