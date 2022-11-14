МИД РФ: Россия не будет выводить войска из Украины для переговоров с Киевом

Министерство иностранных дел России сообщило об отказе Москвы выводить войска из Украины для возобновления переговорного процесса.

Пресс-служба российского Министерства иностранных дел уведомляет, что правительство России отказывается принимать любые предварительные условия Киева, которые ставит Владимир Зеленский для возобновления мирных переговоров.

В заявлении МИД России также отмечается, что вопреки требованиям Зеленского, Москва не выведет российские войска с территории Украины, поскольку для восстановления переговорного процесса является целесообразным учитывать реальную ситуацию, которая сложилась на поле боя в настоящий момент.