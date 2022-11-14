Bloomberg: фон дер Ляйен хочет поговорить с Путиным «лицом к лицу» на саммите G20
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждает, что хотела бы лично побеседовать с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки".
В понедельник возглавляющая Еврокомиссию Урсула фон дер Ляйен дала интервью американскому телеканалу Bloomberg TV, где сообщила, что желает, чтобы Владимир Путин лично присутствовал на встрече глав стран-участниц Группы Двадцати для возможности поговорить "лицом к лицу" с российским президентом.
Также фон дер Ляйен уверена, что по итогу встречи лидеров "Большой двадцатки" в Индонезии представители организации должны подписать коллективное коммюнике.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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