Захарова назвала «высшим пилотажем фейков» слухи о госпитализации Лаврова
Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что новость о доставке в больницу Сергея Лаврова не соответствует действительности.
Днём 14 ноября ряд индонезийских СМИ сообщили о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который прибыл на Бали для участия в саммите G20, был в срочном порядке госпитализирован.
Сотрудник российского МИДа Мария Захарова оперативно опровергла данную информацию, отметив, что Лавров сидит рядом с ней и также удивился, прочёв многочисленные публикации журналистов о собственной госпитализации. По словам Захаровой, Лавров здоров и не нуждается в помощи медиков.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
-
-
Корчевников рассказал о проклятии покойных Фриске, Золотухина и Маркоровой, которые играли нечисть в фильме Ночной дозор
Ведущий Борис Корчевников обратил внимание на то, что актеры, игравшие нечисть в картине "Ночной дозор" заболели онкологией и в скором времени скончались. Среди них Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова.Подробнее...
-
Васильева жалуется, что не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад
Актриса Татьяна Васильева сокрушается, что ее дом в Италии, который она приобрела несколько лет назад стоит закрытым, а коммуналка за него ежемесячно в переводе на российские рубли составляет 30 000.Подробнее...
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Байден и Си Цзиньпин проводят первую встречу в качестве лидеров США и Китая
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20