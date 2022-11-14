Захарова назвала «высшим пилотажем фейков» слухи о госпитализации Лаврова

Представитель МИД России Мария Захарова утверждает, что новость о доставке в больницу Сергея Лаврова не соответствует действительности.

Днём 14 ноября ряд индонезийских СМИ сообщили о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который прибыл на Бали для участия в саммите G20, был в срочном порядке госпитализирован.

Сотрудник российского МИДа Мария Захарова оперативно опровергла данную информацию, отметив, что Лавров сидит рядом с ней и также удивился, прочёв многочисленные публикации журналистов о собственной госпитализации. По словам Захаровой, Лавров здоров и не нуждается в помощи медиков.