Захарова разоблачила суперфейк о госпитализации Сергея Лаврова, главы российской делегации на G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова также находится в составе делегации России на Бали и рассказала, какой была реакция самого Лаврова на информацию о его «госпитализации».
«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», - пишет @MariaVladimirovnaZakharova.
Отметим, что власти Индонезии очень негативно относятся к политизации форума, в том числе так называемой блокаде России со стороны Запада. Председательствующая страна надеется, что политика распри к России не помешает принять резолюцию саммита, которая сосредоточена на оздоровлении глобальной экономики.
Опубликовано: Тарас Медведев
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