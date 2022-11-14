Захарова разоблачила суперфейк о госпитализации Сергея Лаврова, главы российской делегации на G20

Официальный представитель МИД Мария Захарова также находится в составе делегации России на Бали и рассказала, какой была реакция самого Лаврова на информацию о его «госпитализации».

«Мы тут с Сергеем Викторовичем в Индонезии читаем ленту и не верим своим глазам: оказывается, он госпитализирован. Это уже, конечно, высший пилотаж фейков. Ну, ждите, мировой эксклюзив», - пишет @MariaVladimirovnaZakharova.

Отметим, что власти Индонезии очень негативно относятся к политизации форума, в том числе так называемой блокаде России со стороны Запада. Председательствующая страна надеется, что политика распри к России не помешает принять резолюцию саммита, которая сосредоточена на оздоровлении глобальной экономики.