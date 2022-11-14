Панин назвал себя частью украинского народа

Актер Алексей Панин, проживающий в Испании, назвал себя частью украинского народа, а с соотечественниками не желает иметь ничего общего.

Российский актер Алексей Панин, проживающий в Испании, заявил, что не желает иметь ничего общего с бывшими соотечественниками.

Панин не раз резко высказался об РФ и своих земляках, поддержавших спецоперацию. Артист также признался, что считает себя частью украинского народа. Видео, которое актер записал по поводу, распространилось в Сети.

На протяжении нескольких лет Панин проживает в Испании, а не так давно получил американскую визу, о чем сообщает телеканал "360".