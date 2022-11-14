Панин назвал себя частью украинского народа
Актер Алексей Панин, проживающий в Испании, назвал себя частью украинского народа, а с соотечественниками не желает иметь ничего общего.
Российский актер Алексей Панин, проживающий в Испании, заявил, что не желает иметь ничего общего с бывшими соотечественниками.
Панин не раз резко высказался об РФ и своих земляках, поддержавших спецоперацию. Артист также признался, что считает себя частью украинского народа. Видео, которое актер записал по поводу, распространилось в Сети.
На протяжении нескольких лет Панин проживает в Испании, а не так давно получил американскую визу, о чем сообщает телеканал "360".
Опубликовано: Наталья Гончарова
-
-
Корчевников рассказал о проклятии покойных Фриске, Золотухина и Маркоровой, которые играли нечисть в фильме Ночной дозор
Ведущий Борис Корчевников обратил внимание на то, что актеры, игравшие нечисть в картине "Ночной дозор" заболели онкологией и в скором времени скончались. Среди них Жанна Фриске, Валерий Золотухин и Римма Маркова.Подробнее...
-
Васильева жалуется, что не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад
Актриса Татьяна Васильева сокрушается, что ее дом в Италии, который она приобрела несколько лет назад стоит закрытым, а коммуналка за него ежемесячно в переводе на российские рубли составляет 30 000.Подробнее...
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Байден и Си Цзиньпин проводят первую встречу в качестве лидеров США и Китая
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20