Бойцы «Вагнера» уничтожили танк ВСУ с иностранными наёмниками под Артемовском
Солдаты подразделения "Группы Вагнера" поразили украинский танк с экипажем, состоявшим из иностранных наёмников.
Днём понедельника военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" сообщили, что бойцы вооружённых сил Украины предприняли неудачную попытку контрнаступательной операции в районе населённого пункта Артемовск, расположенного на территории Донецкой Народной республики.
По данным "РИА Новости", возле Артемовска находились военнослужащие армии России из "Группы Вагнера", которые смогли ликвидировать украинский танк с иностранными наёмниками на борту.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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