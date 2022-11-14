Бойцы «Вагнера» уничтожили танк ВСУ с иностранными наёмниками под Артемовском

Васильева жалуется, что не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад

Актриса Татьяна Васильева сокрушается, что ее дом в Италии, который она приобрела несколько лет назад стоит закрытым, а коммуналка за него ежемесячно в переводе на российские рубли составляет 30 000.

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