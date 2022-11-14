Бойцы «Вагнера» уничтожили танк ВСУ с иностранными наёмниками под Артемовском

APS
2022-11-14 12:51

Солдаты подразделения "Группы Вагнера" поразили украинский танк с экипажем, состоявшим из иностранных наёмников.

Днём понедельника военные корреспонденты информагентства "РИА Новости" сообщили, что бойцы вооружённых сил Украины предприняли неудачную попытку контрнаступательной операции в районе населённого пункта Артемовск, расположенного на территории Донецкой Народной республики.

По данным "РИА Новости", возле Артемовска находились военнослужащие армии России из "Группы Вагнера", которые смогли ликвидировать украинский танк с иностранными наёмниками на борту.

Опубликовано: Ткачёв Андрей