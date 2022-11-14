На Бали началась встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

Во время саммита "Большой двадцатки", которая проходит на Бали, встретились главы США и КНР.

На Бали проходит международный саммит "Большой двадцатки", на котором встречаются лидеры мировых держав.

Самая громкая встреча только что началась. На Бали встречаются президент Соединенных Штатов Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин.

"Цзиньпин и Байден проводят свою первую встречу в качестве лидеров своих стран", - передает Sputnik.

Эта встреча стала первой между ними с момента вступления Байдена в должность президента.