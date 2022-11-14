Израильские военные расстреляли автомобиль, за рулем которого находилась палестинка
На Западном берегу израильские военные открыли огонь по автомобилю, которым управляла палестинка.
Израильские военнослужащие убили палестинскую женщину на оккупированном Западном берегу в понедельник, сообщили медики.
О ходе инцидента военные заявили, что солдаты открыли огонь по автомобилю, который пытался протаранить патруль.
Инцидент в Бейтунии, недалеко от узлового города Рамалла, стал последним во время усиленной военной зачистки Западного берега, начатой Израилем в марте после серии уличных нападений палестинцев в городах еврейского государства.
Опубликовано: Тарас Медведев
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