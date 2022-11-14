Израильские военные расстреляли автомобиль, за рулем которого находилась палестинка

На Западном берегу израильские военные открыли огонь по автомобилю, которым управляла палестинка.

Израильские военнослужащие убили палестинскую женщину на оккупированном Западном берегу в понедельник, сообщили медики.

О ходе инцидента военные заявили, что солдаты открыли огонь по автомобилю, который пытался протаранить патруль.

Инцидент в Бейтунии, недалеко от узлового города Рамалла, стал последним во время усиленной военной зачистки Западного берега, начатой Израилем в марте после серии уличных нападений палестинцев в городах еврейского государства.