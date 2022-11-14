Васильева жалуется, что не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад

Актриса Татьяна Васильева сокрушается, что ее дом в Италии, который она приобрела несколько лет назад стоит закрытым, а коммуналка за него ежемесячно в переводе на российские рубли составляет 30 000.

Актриса Татьяна Васильева стала жертвой необоснованных решений Запада. Народная артистка России долгое время не может попасть в свой дом в Италии, который купила несколько лет назад.

Изначально артистка не могла пересечь границу Италии, так как "бушевал" коронавирус, теперь же санкции не позволяют посетить ей свою виллу. Об этом знаменитость рассказала в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.

Самое обидное, что коммунальные услуги актриса платит ежемесячно, а обходятся ей эти расходы в 30 000 рублей.