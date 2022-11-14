Байден и Си обсудят Тайвань, Украину и ядерные амбиции Северной Кореи

Китайский лидер Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились в отеле Mulia в бухте Нуса-Дуа на Бали на полях саммита G20.

Байден и Си обменялись рукопожатием перед рядом китайских и американских флагов, активно улыбались и жали руки, когда позировали фоторепортерам.

Ожидается, что они обсудят Тайвань, Украину и ядерные амбиции Северной Кореи, вопросы, которые также будут нависать над G20, которая проводится без присутствия президента России Владимира Путина.

Си прибыл на Бали для участия в саммите G20 ранее в понедельник. Байден прибыл поздно в воскресенье.

Байден и Си, которые провели пять телефонных или видеозвонков с тех пор, как Байден стал президентом в январе 2021 года, в последний раз лично встречались в то время, когда Байден был вице-президентом в администрации Обамы.

Глава МИД России Лавров заявил в воскресенье, что Запад «милитаризирует» Юго-Восточную Азию, пытаясь сдержать интересы России и Китая, тем самым подготовив почву для новой конфронтации с западными лидерами на G20.

На G20, в которую входят страны от Бразилии до Индии и Германии, приходится более 80% мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и 60% населения.