Старовойт: ВСУ два раза за день обстреляли Курскую область России
Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что украинские военные два раза за день обстреляли приграничную территорию региона.
14 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале сообщил, что служащие Вооружённых сил Украины открыли огонь по российскому приграничному посёлку Тёткино, а также по примыкающему к нему селу Попово-Лежачи.
Старовойт добавил, что в результате атаки со стороны Украины в Тёткино повреждено здание сахарного завода, в нём разрушено оборудование и перебиты газовая труба, в то время как в Попово-Лежачи на территории тракторной бригады разрушены гаражи и мастерские, а также пострадал расположенный близ бригады частный жилой дом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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