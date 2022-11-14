Прилучный и Брутян покинули территорию России
2022-11-14 13:24
Новоиспеченные супруги, актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян отправились за границу. Куда именно направились влюбленные, они уточнять не стали.
Видимо, актеры Павел Прилучный и Зепюр Брутян направились в Республику Беларусь, о чем "говорят" соцсети знаменитостей.
Брутян выложила пост, где заговорила на белорусском, но о городе, где она и супруг находятся, не вымолвила ни слова.
Детей Прилучного от брака с актрисой Агатой Муциниеце с супружеской четой не было, хотя ранее они путешествовали с наследниками, с которыми Зепюр быстро нашла общий язык.
Опубликовано: Наталья Гончарова