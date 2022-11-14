Тодоренко рассказала о сериале, где она будет сниматься со своим мужем Топаловым

Ведущая Регина Тодоренко похвасталась, что ее позвали сниматься в новый сериал. В проекте также примет участие ее супруг, певец Влад Топалов.

Ведущая Регина Тодоренко в соцсетях рассказала о том, что была приглашена сниматься в новом сериале, о чем сообщает портал "Газета.ru".

Знаменитость сообщила, что она будет участвовать в проекте вместе со своим мужем - популярным певцом Владом Топаловым, но в подробности Тодоренко посвящать не стала.

Напомним, что Регина Тодоренко внесена в санкционные списки Украины за то, что будучи украинкой не покинула Россию и не обозначила своей позиции по поводу спецоперации.