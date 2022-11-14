ВСУ выпустили более 10 снарядов по Тёткино, повредив здание сахарного завода

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинские военные выпустили более 10 снарядов по посёлку Тёткино, повредив здание сахарного завода.

В понедельник днём, 14 ноября 2022 года, губернатор Курской области РФ Роман Старовойт в своём официальном Telegram-канале сообщил об очередном обстреле служащими ВСУ посёлка Тёткино.

Старовойт уточнил, что украинские военнослужащие выпустили более 10 снарядов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината курского приграничного посёлка.

Курский губернатор заявил, что в результате «прилётов» со стороны Украины повреждено здание Тёткинского сахарного завода, где снарядами ВСУ разрушено оборудование и перебита газовая труба.

Отмечается, что на территории попавшего под обстрел курского предприятия обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов, которые в кратчайшие сроки будут обезврежены специалистами.