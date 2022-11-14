Кудрявцева рассказала, что рожала первенца в туалете

Ведущая Лера Кудрявцева воспитывает двух детей: сына Жана и дочь Марию. Дети звезды родились с разницей в 28 лет. Первые роды прошли не по плану.

Лера Кудрявцева - мать двоих детей. Старший сын Жан родился в 1990 году, а через 28 лет знаменитость решилась на дочь, которую назвала Марией.

В последнем выпуске программы "Звезды сошлись" на НТВ Кудрявцева разоткровенничалась, сообщив, что первые роды случились внезапно.

Наследник появился на свет, когда Кудрявцевой было 18 лет.

Звезда экрана находилась тогда в экспериментальном роддоме. Она отпросилась у врачей в туалет, а там поняла, что время рожать пришло.