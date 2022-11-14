Церемония прощания с Сергеем Кузнецовым пршла в Оренбурге
2022-11-14 14:00
В Оренбурге простились с основателем группы "Ласковый май", композитором Сергеем Кузнецовым. Музыкант умер 7 ноябре в возрасте 58 лет.
В последний путь проводили в Оренбурге основателя знаменитого музыкального коллектива "Ласковый май", композитора Сергея Кузнецова.
На траурной церемонии присутствовали родные, коллеги, друзья музыканта.
Трагедия случилась 7 ноября. У Кузнецова оторвался тромб.
Опубликовано: Наталья Гончарова