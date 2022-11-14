Церемония прощания с Сергеем Кузнецовым пршла в Оренбурге

APS
2022-11-14 14:00

В Оренбурге простились с основателем группы "Ласковый май", композитором Сергеем Кузнецовым. Музыкант умер 7 ноябре в возрасте 58 лет.

В последний путь проводили в Оренбурге основателя знаменитого музыкального коллектива "Ласковый май", композитора Сергея Кузнецова.

На траурной церемонии присутствовали родные, коллеги, друзья музыканта.

Трагедия случилась 7 ноября. У Кузнецова оторвался тромб.

Опубликовано: Наталья Гончарова