Украинские войска обстреливают населенный пункт Теткино в Курской области России.

Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты на территории Российской Федерации.

14 ноября под обстрел попал поселок Теткино в Курской области России. Известно, что за 14 ноября он был обстрелян уже дважды.

"ВСУ обстреляли Курскую область за сегодня уже два раза — под огнём посёлок Тёткино", - пишет RT.

Также источник сообщает о разрушениях гражданских построек и об отсутствии жертв среди жителей населенного пункта.