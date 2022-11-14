ВСУ дважды за 14 ноября обстреляли Теткино в Курской области
2022-11-14 14:06
Украинские войска обстреливают населенный пункт Теткино в Курской области России.
Вооруженные силы Украины продолжают обстреливать мирные населенные пункты на территории Российской Федерации.
14 ноября под обстрел попал поселок Теткино в Курской области России. Известно, что за 14 ноября он был обстрелян уже дважды.
"ВСУ обстреляли Курскую область за сегодня уже два раза — под огнём посёлок Тёткино", - пишет RT.
Также источник сообщает о разрушениях гражданских построек и об отсутствии жертв среди жителей населенного пункта.
Опубликовано: Николай Скира
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