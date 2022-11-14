Губернатор Бали подтвердил госпитализацию Лаврова

Глава МИД России Сергей Лавров действительно был в больнице на острове Бали.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров действительно был в больнице во время визита на остров Бали.

Однако, вопреки сообщениям западных средств массовой информации, со здоровьем Лаврова все в порядке. Он был там на обследовании.

"Министр иностранных дел России Лавров находится в добром здравии, был в больнице на обследовании", - заявил губернатор

Также в сети появилось видео, на котором Лавров работает с документами и сообщает, что находится в добром здравии.