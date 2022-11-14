Дочь Трампа Тиффани вышла замуж за миллиардера из Саудовской Аравии

Младшая наследница Дональда Трампа Тиффани связала себе узами брака с ливанским миллиардером Майклом Булосом.

Церемония бракосочетания состоялась в роскошном поместье Трампа в Палм-Бич, которое тот приобрел еще в конце 80-х. Невеста была в эксклюзивном наряде, расшитом бисером.

Церемония прошла в специально оборудованном алтаре, который находится на большом поле.

Тиффани и Майкл знакомы с 2018 года, когда повстречались на греческом острове Миконос.

Дочь экс-президента США тогда "грызла гранит науки" на юридическом факультете в Джорджтауне, а ее суженый был занят проектами в Лондонском городском университете.