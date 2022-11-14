Милявская появилась в кадре ненакрашенная и без фильтров в день своего 59-летия
2022-11-14 14:38
Певица Лолита Милявская празднует сегодня день рождения. В обращении к поклонникам артистка снялась без грима и без использования фильтров.
Исполнительница Лолита Милявская отмечает сегодня, 14 ноября, свой день рождения. Ей исполнилось 59 лет. В этот день артистка записала обращение для фанатов в своем Телеграм-канале.
Знаменитость предстала в кадре ненакрашенная, с непомытой головой и без фильтров.
Лолита отпустила шутку насчет того, почему не хочет замуж. Певица утверждает, "что ни один мужик не сможет дать столько любви", сколько дают поклонники.
Опубликовано: Наталья Гончарова
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Милявская появилась в кадре ненакрашенная и без фильтров в день своего 59-летия
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Минобороны РФ: российские военные освободили Павловку в ДНР
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20