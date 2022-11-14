Милявская появилась в кадре ненакрашенная и без фильтров в день своего 59-летия

Певица Лолита Милявская празднует сегодня день рождения. В обращении к поклонникам артистка снялась без грима и без использования фильтров.

Исполнительница Лолита Милявская отмечает сегодня, 14 ноября, свой день рождения. Ей исполнилось 59 лет. В этот день артистка записала обращение для фанатов в своем Телеграм-канале.

Знаменитость предстала в кадре ненакрашенная, с непомытой головой и без фильтров.

Лолита отпустила шутку насчет того, почему не хочет замуж. Певица утверждает, "что ни один мужик не сможет дать столько любви", сколько дают поклонники.