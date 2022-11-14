Кудрявцева раскритиковала выступление Малежика на шоу «Суперстар. Возвращение»

Айвазов доставлен в больницу с инфарктом

Певец Александр Айвазов стал участником проекта "Суперстар! Возвращение". К сожалению, после выхода первого выпуска программы, артист почувствовал себя плохо. Он отправился к врачу, и был экстренно госпитализирован с инфарктом.

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