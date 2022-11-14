Кудрявцева раскритиковала выступление Малежика на шоу «Суперстар. Возвращение»
2022-11-14 14:44
Ведущая Лера Кудрявцева, будучи членом жюри "Суперстар. Возвращение", раскритиковала выступление 75-летнего певца Вячеслава Малежика, исполнившего композицию "Я милого узнаю по походке".
Ведущая Лера Кудрявцева является членом жюри шоу "Суперстар. Возвращение".
Знаменитость позволила себе раскритиковать певца Вячеслава Малежика за исполнение песни "Я милого узнаю по походке".
Звезда экрана утверждает, что "дядя Слава" ее не удивил.
Опубликовано: Наталья Гончарова