Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о невозможности «отмены» России

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россию невозможно «отменить», но и поддерживать прежние отношения с Москвой нельзя.

14 ноября глава Министерства иностранных дел Австрийской Республики Александер Шалленберг в пресс-релизе по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС заявил о том, что «в отношении России не может быть культуры отмены».

Шалленберг добавил, что невзирая на невозможность «отмены» России, западным странам нельзя возвращаться к прежним отношениям с Москвой после завершения спецоперации на Украине.