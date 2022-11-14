Глава МИД Австрии Шалленберг заявил о невозможности «отмены» России
2022-11-14 14:47
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что Россию невозможно «отменить», но и поддерживать прежние отношения с Москвой нельзя.
14 ноября глава Министерства иностранных дел Австрийской Республики Александер Шалленберг в пресс-релизе по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран-участниц ЕС заявил о том, что «в отношении России не может быть культуры отмены».
Шалленберг добавил, что невзирая на невозможность «отмены» России, западным странам нельзя возвращаться к прежним отношениям с Москвой после завершения спецоперации на Украине.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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