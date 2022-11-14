Британский производитель одежды Joules, который ушел из России, объявил о своем банкротстве

Британская компания по производству одежды Joules собирается объявить о банкротстве после того, как у нее закончились наличные деньги.

В своем заявлении в понедельник Joules заявила, что не смогла привлечь средства от инвесторов и получить промежуточный кредит.

С сожалением совет директоров объявил о своем намерении назначить трех директоров фирмы Interpath Advisory Limited, чтобы защитить интересы кредиторов.

В настоящее время в компании работает 1600 человек, рабочие места которых находятся под угрозой, и у нее 132 магазина.

