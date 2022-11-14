Генсек НАТО Столтенберг: Украине решать, какие условия для переговоров с Россией приемлемы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев самостоятельно определит, какие условия для переговоров с Москвой приемлемы.

14 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с представителями правительства Нидерландов в Гааге заявил о том, что Украина должна решать, какие условия приемлемы для возобновления проведения мирных переговоров с Россией, чтобы закончить спецоперацию.

Столтенберг также отметил, что на данный момент перед Североатлантическим альянсом стоит задача по оказанию всей необходимой поддержки для киевского режима.