Министр обороны Украины Резников: Мы можем вернуть Крым без боя из-за кризиса в России
2022-11-14 15:01
В Минобороны Украины высказались о возможном возвращении Крыма без начала боев.
Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вероятность возвращения Крыма.
По его словам, для возвращения полуострова Украине необязательно открывать еще один фронт и вводить туда войска.
Резников уверен, что Крым можно отобрать у России из-за некого политического кризиса, который якобы назрел в России.
"Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России", - заявил Резников.
Опубликовано: Николай Скира