Министр обороны Украины Резников: Мы можем вернуть Крым без боя из-за кризиса в России

В Минобороны Украины высказались о возможном возвращении Крыма без начала боев.

Министр обороны Украины Алексей Резников прокомментировал вероятность возвращения Крыма.

По его словам, для возвращения полуострова Украине необязательно открывать еще один фронт и вводить туда войска.

Резников уверен, что Крым можно отобрать у России из-за некого политического кризиса, который якобы назрел в России.

"Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в России", - заявил Резников.