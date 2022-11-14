Рабочая партия Курдистана отрицает причастность к теракту в Стамбуле

Представители Рабочей партии Курдистана заявили, что партия непричастна к взрыву в центре Стамбула в воскресенье.

Заявление прозвучало после официальных обвинений со стороны Турции о том, что задержанная сирийка, которая обвиняется в том, что подложила сверток с бомбой в людном месте Стамбула проходила подготовку в лагерях демократических сил Сирии (СДС), союзников РПК.

Власти Турции заявили, что кроме закладчицы задержали еще более 40 человек имеющих отношение к РПК.