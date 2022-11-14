При обстреле ВСУ села Козинка в Белгородской области загорелась ёмкость с дизельным топливом

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал об обстреле украинскими военными фермерского хозяйства в селе Козинка.

В понедельник днём, 14 ноября 2022 года, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём официальном Telgream-канале сообщил об обстреле служащими ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа.

Гладков уточнил, что в результате попадания выпущенного украинскими военнослужащими снаряда на территории фермерского хозяйства в Козинке произошло возгорание ёмкости с дизельным топливом, на месте работают оперативные службы и пожарные расчёты.