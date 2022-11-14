Наводнение в Австралии: более 100 человек спасены с крыш своих домов

Власти заявили, что спасатели эвакуировали более 100 человек, вынужденных спасться от большой воды на крышах своих домов на востоке Австралии.

Проливные дожди в выходные дни, обрушившиеся на большую часть восточного штата Новый Южный Уэльс, привели к резкому подъему уровня воды, изолировав некоторые города и населенные пункты.

В городе Юговра с населением около 800 человек в 350 км к западу от Сиднея многие жители забрались на крыши домов в поисках убежища. Местные телеканалы показали, как город превратился в мутное озеро, усеянное только крышами и деревьями над водой.

«У нас было 140 спасательных работ, связанных с наводнением, только в городе Юговра. Более 100 человек были спасены на крышах», — сказала министр по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса Стефани Кук.

По ее словам, людей доставили в безопасное место на лодке и вертолете, посчитав ситуацию серьезной не только в Юговре, но и во многих других местах.

Государственные службы по чрезвычайным ситуациям сообщили, что с утра понедельника там было проведено 173 спасательных операции.