Вдовиченков серьезно болен, но в больницу ложиться наотрез отказался, несмотря на уговоры врачей

Звезда "Бумера" и "Бригады", актер театра и кино Владимир Удовиченков болен вертебро-базилярной недостаточностью, как утверждают врачи скорой, прибывшие на вызов. Болезнь может привести к инсульту.

Актеру театра и кино Владимир Вдовиченков был поставлен неутешительный диагноз - вертебро-базилярной недостаточностью (ВБР).

Врачи скорой помощи, прибывшие по вызову, настоятельно рекомендовали артисту поехать в больницу и пройти тщательное обследование. Вдовиченков наотрез отказался, несмотря на головокружение и постоянное чувство тошноты.

ВБР - заболевание, которое лечится, но если мер не предпринимать, способно привести к инсульту.