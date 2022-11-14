Боррель: ЕС будет сотрудничать с беглой оппозицией для изучения роли Беларуси в спецоперации

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС изучит роль Беларуси в спецоперации.

По словам Жозепа Борреля, Европейский Союз намерен сотрудничать с беглой белорусской оппозицией для выявления роли Беларуси в российской спецоперации.

"Евросоюз собрался изучать уровень участия Белоруссии в спецоперации РФ на Украине в контакте с белорусской оппозицией, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель", - пишет News.ru

Напомним, что ранее президент Беларуси Александр Лукашенко неоднократно рассказывал о том, какую роль играет Беларусь в специальной военной операции.

По словам Лукашенко, Беларусь лечит российских солдат, а также принимает у себя украинских беженцев - в этом и состоит роль Беларуси.