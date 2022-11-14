Эммануэль Макрон хочет, чтобы Китай оказал «давление» на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник встретится со своим китайским коллегой Си Цзиньпином, он будет настаивать на том, что в «интересах» Китая также «оказывать давление» на Россию из-за Украины, заявил в понедельник представитель Франции.

По словам представителя президента Макрона, он скажет ему следующее: «Ваш интерес, как и мой, заключается в том, чтобы оказать давление на Россию, чтобы она вернулась за стол переговоров и уважала международное право».

Отметим, что Россия только в ноябре несколько раз призывала Украину сесть за стол переговоров, на что в Киеве ответили, что не готовы вести диалог с президентом Путиным.

При этом Украина законодательно приняла запрет на любые переговоры с Россиией.