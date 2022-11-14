В Вирджинии ищут студента-стрелка, убившего троих однокашников, в Москве нашли тела четырех студентов

Полиция продолжает поиск подозреваемого в стрельбе в кампусе университета Вирджинии, в результате которой трое погибли и двое получили ранения в воскресенье вечером, сообщили власти.

Главный кампус Университета Вирджинии в Шарлоттсвилле был оцеплен, пока полиция с применением специальной авиации разыскивала вооруженного о опасного преступника.

Подозревается студент одного из факультетов вуза, сообщил президент университета Джим Райан в пресс-релизе.

«Это травмирующий инцидент для всех в нашем сообществе, и мы отменили занятия на сегодня», — добавил Джим Райан. По его словам, студентам будет оказана психологическая поддержка.

Тем временем в западном штате Айдахо полиция заявила, что расследует отдельный инцидент после того, как в таунхаусе в Москве недалеко от кампуса Университета Айдахо были обнаружены тела четырех студентов колледжа, ставших жертвами убийства.