У Вилковой самый скромный райдер среди артистов

Пока артисты соревнуются, придумывая "изощренные" пункты для своих райдеров, актриса Екатерина Вилкова, снявшаяся уже в более, чем 80 картинах, скромничает.

Известная российская актриса Екатерина Вилкова не предъявляет завышенных требований к своей персоне. Об этом знаменитость рассказала в интервью Лауре Джугелии в Ютуб-шоу "Fametime TV".

Все требования артистки легко осуществимы и не затратны.

В райдере звезды экрана значатся условия участия ее в проектах. Первым пунктом является 12 часов перерыва между съемками. В номере должны быть растворимый кофе определенной марки, который, по утверждению Вилковой, продается в каждом ларьке.

Вареная колбаса, хлеб с семечками, сладкая газировка, сахар - вот и все, что нужно Екатерине для того, чтобы полноценно работать.