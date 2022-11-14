Солнцев раскритиковал Киркорова за мелочность и высокомерие

Блогер и экс-звезда "Дома 2" Рустам Солнцев шокирован поведением певца Филиппа Киркорова в одном из бутиков.

Филипп Киркоров поскандалил в одном из бутиков, так как его не хотели пускать в закрытый отдел. Блогер Рустам Солнцев считает певца мелочным и высокомерным, а его отношение к обслуживающему персоналу непозволительным.

Свое возмущение поведением знаменитости Солнцев высказал в личном микроблоге.

Звезда интернета благодарен Алене Жигаловой, показавшей в своем интервью с Киркоровым, какой исполнитель на самом деле.