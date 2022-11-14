Канцлер Шольц заявил, что консенсус G20 по войне на Украине будет трудным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что лидерам крупнейших экономик G20 будет трудно договориться о четких заявлениях по глобальным проблемам и войне на Украине.

«Мы очень усердно работаем над тем, чтобы делать четкие и важные заявления не только по всем вопросам, которые вместе влияют на мир… но и по вопросам мира и последствий войны на Украине», — заявил Шольц. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном в Сингапуре.

Олаф Шольц в последние несколько недель уделил значительное внимание налаживанию связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Он побывал в Китае, посетил Сингапур и Вьетнам и во вторник примет участие во встрече группы 20 в Индонезии.