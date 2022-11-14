Айвазов доставлен в больницу с инфарктом

Певец Александр Айвазов стал участником проекта "Суперстар! Возвращение". К сожалению, после выхода первого выпуска программы, артист почувствовал себя плохо. Он отправился к врачу, и был экстренно госпитализирован с инфарктом.

Исполнитель Александр Айвазов попал в реанимацию с инфарктом. Знаменитость прооперировали.

Певец стал участником проекта "Суперстар! Возвращение". Проблемы с самочувствием возникли после выхода первого выпуска шоу.

Айвазов утверждает, что после операции чувствует себя хорошо и намерен продолжать участие в передаче.