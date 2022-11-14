Волочкова рассказала, что сын тяжелобольного Зайцева предал своего отца
2022-11-14 16:38
Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что наследник тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева предал его.
Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, что несмотря на тяжелую болезнь, известный модельер Вячеслав Зайцев остается приятным человеком.
Улыбка с лица кутюрье не исчезла даже после того, как его предал сын Егор.
Волочкова сообщила, что разбирательства между близкими родственниками проходили в суде. Ей не понятно, как Егор мог пойти против отца.
Анастасия на стороне Вячеслава в этой ситуации, о чем сообщает "КП Екатеринбург".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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