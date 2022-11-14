Волочкова рассказала, что сын тяжелобольного Зайцева предал своего отца

Балерина Анастасия Волочкова утверждает, что наследник тяжелобольного модельера Вячеслава Зайцева предал его.

Артистка балета Анастасия Волочкова рассказала, что несмотря на тяжелую болезнь, известный модельер Вячеслав Зайцев остается приятным человеком.

Улыбка с лица кутюрье не исчезла даже после того, как его предал сын Егор.

Волочкова сообщила, что разбирательства между близкими родственниками проходили в суде. Ей не понятно, как Егор мог пойти против отца.

Анастасия на стороне Вячеслава в этой ситуации, о чем сообщает "КП Екатеринбург".