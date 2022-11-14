Садальский рассказал, как бюст Пушкина убил украинца, который хотел сбросить его
2022-11-14 16:51
Трагедия произошла 11 ноября в Житомере. Трое активистов пытались снести бюст Пушкина, который был очень тяжелым. На одного из украинцев бюст упал.
Актер Стас Садальский сообщил, что бюст Пушкина "убил" жителя Житомира, о чем он написал в своём Телеграм-канале.
Трагедия произошла в Житомире 11 ноября.
Несколько украинцев пытались сбросить бюст русского поэта Александра Пушкина с пьедестала, который был очень тяжелым.
Бюст упал на одного из активистов, который стоял рядом. Человек скончался, не приходя в сознание.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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