Беременная Орлова отпраздновала свое 45-летие в шумной компании знаменитостей
2022-11-14 17:05
Певица и ведущая Ольга Орлова, пребывая в интересном положении, шумно отметила свой 45-ый день рождения
Празднование 45-летнего юбилея певицы, ведущей и будущей мамы Ольги Орловой посетили такие звезды, как Инна Маликова, Марина Юдашкина, Ксения Бородина, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков-младший и многие другие не менее известные личности.
Беременность отпраздновать свой день рождения с размахом Ольге не помешала. На торжестве были жаркие танцы, роскошное застолье и куча знаменитостей.
В соцсетях звезда сцены и экрана поделилась кадрами торжества.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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