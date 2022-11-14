Беременная Орлова отпраздновала свое 45-летие в шумной компании знаменитостей

Певица и ведущая Ольга Орлова, пребывая в интересном положении, шумно отметила свой 45-ый день рождения

Празднование 45-летнего юбилея певицы, ведущей и будущей мамы Ольги Орловой посетили такие звезды, как Инна Маликова, Марина Юдашкина, Ксения Бородина, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков-младший и многие другие не менее известные личности.

Беременность отпраздновать свой день рождения с размахом Ольге не помешала. На торжестве были жаркие танцы, роскошное застолье и куча знаменитостей.

В соцсетях звезда сцены и экрана поделилась кадрами торжества.