Утяшева шокировала фанатов образом без бровей
2022-11-14 17:27
Супруга юмориста Павла Воли, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила принять участие в смелой съемке. Знаменитость снялась с высветленными бровями. Что из этого получилось?
Ведущая телевидения и гимнастка Ляйсан Утяшева решила поэкспериментировать со внешностью. В Сети появились шокирующие снимки звезды в новом образе, о чем сообщает "7Дней.ру".
В соцсетях Ляйсан продемонстрировала кадры с недавней съемки. Спортсменке высветлили брови.
Самой знаменитости ее преображение пришлось по душе, чего не скажешь о поклонниках.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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