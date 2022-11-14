Утяшева шокировала фанатов образом без бровей

Супруга юмориста Павла Воли, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева решила принять участие в смелой съемке. Знаменитость снялась с высветленными бровями. Что из этого получилось?

Ведущая телевидения и гимнастка Ляйсан Утяшева решила поэкспериментировать со внешностью. В Сети появились шокирующие снимки звезды в новом образе, о чем сообщает "7Дней.ру".

В соцсетях Ляйсан продемонстрировала кадры с недавней съемки. Спортсменке высветлили брови.

Самой знаменитости ее преображение пришлось по душе, чего не скажешь о поклонниках.