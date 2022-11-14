Валиеву хотят лишить золотой медали и дисквалифицировать на 4 года

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал заявление по делу известной российской фигуристки Алины Валиевой.

Всемирное антидопинговое агентство подало иск в Спортивный арбитражный суд с требованием отстранить российскую фигуристку Камилу Валиеву от соревнований за применение допинга.

Компания намерена аннулировать результаты спортсменки на Олимпиаде-2022, чемпионатах Европы и РФ.

После блестящего выступления фигуристок из России было объявлено, что у Алины в крови обнаружен допинг.