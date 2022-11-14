Валиеву хотят лишить золотой медали и дисквалифицировать на 4 года
2022-11-14 17:42
Спортивный арбитражный суд зарегистрировал заявление по делу известной российской фигуристки Алины Валиевой.
Всемирное антидопинговое агентство подало иск в Спортивный арбитражный суд с требованием отстранить российскую фигуристку Камилу Валиеву от соревнований за применение допинга.
Компания намерена аннулировать результаты спортсменки на Олимпиаде-2022, чемпионатах Европы и РФ.
После блестящего выступления фигуристок из России было объявлено, что у Алины в крови обнаружен допинг.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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