Лидер талибов приказал строго соблюдать исламские законы, включая публичные казни и забивание камнями
2022-11-14 17:45
Верховный лидер талибов в Афганистане Хибатулла Ахундзада приказал судьям обеспечить соблюдение всех аспектов исламского права, включая публичные казни, забивание камнями и поркой, а также ампутацию конечностей ворам, сообщил представитель талибов.
В твите, опубликованном в воскресенье вечером, представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил, приказ поступил от верховного лидера талибов Хибатуллы Ахундзады после встречи с группой судей.
Хибатулла Ахундзада, которого правит страной из Кандагара, колыбели фундаменталистского исламистского движения.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Лидер талибов приказал строго соблюдать исламские законы, включая публичные казни и забивание камнями
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