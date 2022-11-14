Лолита заявила, что была влюблена в Зеленского

Певица Лолита Милявская огорошила новостью о том, что была влюблена в нынешнего президента Украины как в лучшего продюсера.

Исполнительница с украинскими корнями Лолита Милявская призналась, что раньше "была влюблена в Зеленского как в лучшего продюсера", о чем она сообщила в эфире канала НТВ.

Знаменитость утверждает, что для нее Владимир Зеленский еще одно доказательство истины, что артистам не место в политике.

Милявская заверила, что она с 1987 года с Россией навсегда.