Си Цзиньпин заявил Байдену о невозможности независимости Тайваня

Глава КНР Си Цзиньпин провёл переговоры с американским президентом Джо Байденом, где назвал независимость Тайваня невозможной.

14 ноября президент Соединённых Штатов Джозеф Байден провёл приватную встречу с главой коммунистической партии Китая Си Цзиньпина, в ходе которой китайский лидер заявил, что Пекин считает невозможной независимость острова Тайвань, ввиду чего он однажды войдёт в состав КНР.

В свою очередь Байден ответил, что США будут любыми путями мешать попыткам изменить статус-кво тайваньского острова в одностороннем порядке.