Байден: конкуренция США и Китая не должна перерасти в конфликт

Джо Байден заявил Си Цзиньпину о недопустимости военного конфликта между Китаем и США.

В понедельник Джо Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита "Большой двадцатки" на Бали, где американский лидер заявил китайскому коллеге о том, что всеобъемлющая конкуренция между Соединёнными Штатами и Китайской Народной республикой не должна быть прекращена для развития обеих стран.

Вместе с тем Байден выразил уверенность, что Китай и США не должны довести ситуацию до той степени эскалации, при который военный конфликт между данными государствами станет неизбежным.