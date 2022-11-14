Харатьян отправил сына учиться за границу, чтобы приучить к самостоятельности
2022-11-14 18:04
Актер Дмитрий Харатьян отправил своего наследника Ивана учиться за границу, чтобы тот стал самостоятельным.
Дмитрий Харатьян утверждает, что отправил сына Ивана учиться на Мальту, так как тот рос слишком "тепличным" мальчиком.
Актер доволен своим экспериментом, так как наследник стал самостоятельным и выучил язык.
После обучения на Мальте он еще год учился в Лондоне, а после вернулся в РФ и поступил во ВГИК.
Опубликовано: Наталья Гончарова
МИД РФ: Россия отвергает предварительные условия по Украине
Президент Путин подписал указ о службе иностранцев в армии России
Марочко: Украина выводит войска с Херсонского направления
Лукашенко упразднил департамент ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в Беларуси
Железняк: Украина требует исключить Россию из G20