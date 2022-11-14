Матвеев и Боярская мечтают иметь много детей
2022-11-14 18:10
Актриса Елизавета Боярская утверждает, что хочет много детей, а ее супруг и коллега Максим Матвеев согласен с ней в этом вопросе.
Российские актеры, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, состоящие в браке, являются родителями двух сыновей, но хотят детей еще.
Боярская заявила, что ее мечта - стать многодетной матерью, в чем с ней согласен муж.
Елизавета восхищена тем, какой замечательный отец Максим, о чем сообщает "Газета.ру".
Боярская и Матвеев поженились в 2010 году. В 2012 у пары родился первенец Андрей, а в 2018 году на свет появился их младший сын Григорий.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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