Матвеев и Боярская мечтают иметь много детей

Актриса Елизавета Боярская утверждает, что хочет много детей, а ее супруг и коллега Максим Матвеев согласен с ней в этом вопросе.

Российские актеры, Елизавета Боярская и Максим Матвеев, состоящие в браке, являются родителями двух сыновей, но хотят детей еще.

Боярская заявила, что ее мечта - стать многодетной матерью, в чем с ней согласен муж.

Елизавета восхищена тем, какой замечательный отец Максим, о чем сообщает "Газета.ру".

Боярская и Матвеев поженились в 2010 году. В 2012 у пары родился первенец Андрей, а в 2018 году на свет появился их младший сын Григорий.