Байден: Китай не планирует военного захвата Тайваня в ближайшее время

Джо Байден уверен, что китайские войска не станут вторгаться на Тайвань в недалёком будущем.

14 ноября президент Соединённых Штатов Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на территории Индонезии, где завтра стартует саммит глав стран G20. После переговоров с Си Цзиньпином Байден публично заявил о том, что китайские военные не будут вторгаться на Тайвань в ближайшем будущем.

Также Джозеф Байден предупредил Си Цзиньпина о том, что США будут препятствовать любым попыткам лишить Тайвань независимости военными методами.