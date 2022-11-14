Байден: Китай не планирует военного захвата Тайваня в ближайшее время
2022-11-14 18:11
Джо Байден уверен, что китайские войска не станут вторгаться на Тайвань в недалёком будущем.
14 ноября президент Соединённых Штатов Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на территории Индонезии, где завтра стартует саммит глав стран G20. После переговоров с Си Цзиньпином Байден публично заявил о том, что китайские военные не будут вторгаться на Тайвань в ближайшем будущем.
Также Джозеф Байден предупредил Си Цзиньпина о том, что США будут препятствовать любым попыткам лишить Тайвань независимости военными методами.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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