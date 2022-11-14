Тайвань заявил, что не пойдет на компромисс со своим суверенитетом
2022-11-14 18:17
Тайвань не пойдет на компромисс в отношении своего суверенитета, а тайваньский народ будет твердо защищать демократический и свободный образ жизни на острове, заявила администрация президента в понедельник.
Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе является общей обязанностью Тайваня и Китая, и «встреча на поле боя» определенно не подходит ни для одной из сторон, говорится в заявлении канцелярии президента по поводу встречи президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на Бали.
На встрече с американским президентом Джо Байденом, председатель Си еще раз подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая.
Опубликовано: Тарас Медведев
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